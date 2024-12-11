На территории есть объект недвижимости, который уже передан в аренду. Пока он в ней у третьих лиц, то передать земельный участок невозможно.

Власти Владимирской области не отказались от намерения построить большой спортивный комплекс с 50-метровым бассейном на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей. Региональный министр физической культуры и спорта Наталья Фёдорова сообщила на пресс-конференции, что проект до сих пор ждет передачи федеральной земли в областную собственность.По словам министра, предполагается, что вопрос с передачей может быть решен до середины 2025 года, после чего начнется проектирование. В идеале этот процесс займет около года. Фёдорова выразила надежду на прогресс в данном вопросе и продолжение работы над созданием спортивной арены на 3,5 тысячи мест.Дело в том, что на территории есть объект недвижимости, который уже передан в аренду. Пока он в ней у третьих лиц, то передать земельный участок невозможно.