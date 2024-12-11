Как насчет попробовать приготовить вкуснейший десерт? Ловите рецепт итальянского тирамису.

Как насчет попробовать приготовить вкуснейший десерт? Ловите рецепт итальянского тирамису.Ингредиенты:Для крема:Маскарпоне — 500 гСахар — 100 гЯичные желтки — 4 шт.Ванильный экстракт — 1 ч.л.Для пропитки:Крепкий кофе эспрессо — 200 млКоньяк или ром — 50 мл (по желанию)Для сборки:Савоярди (итальянские бисквитные палочки) — 250 гКакао-порошок — 20 гИнструкции:Приготовление крема:Отделите желтки от белков.Взбейте желтки с сахаром до образования густой кремообразной массы.Добавьте маскарпоне и ванильный экстракт, аккуратно перемешайте лопаткой до однородности.Подготовка пропитки:Сварите крепкий эспрессо и остудите его.Если используете коньяк или ром, добавьте его в кофе.Сборка десерта:Возьмите прямоугольную форму или глубокое блюдо.Окуните савоярди в кофейную смесь на пару секунд и выложите их ровным слоем на дно формы.Покройте слой савоярди половиной приготовленного крема.Повторите слои: савоярди, пропитанные кофе, затем оставшийся крем.Посыпьте верх десерта какао-порошком через мелкое сито.Охлаждение:Накройте тирамису пищевой плекой и поставьте в холодильник минимум на 6 часов, лучше всего на ночь.Теперь ваш итальянский тирамису готов!Приятного аппетита!