Колесо обозрения в Центральном парке Владимира появится уже в конце декабря. Но это не значит, что аттракцион вновь начнет катать горожан и гостей. «Шестой канал» связался с гендиректором

Колесо обозрения в Центральном парке Владимира появится уже в конце декабря. Но это не значит, что аттракцион вновь начнет катать горожан и гостей. «Шестой канал» связался с гендиректором «Неба 33» и узнал, когда же можно будет прокатиться на обновленном колесе. В течение 2-3 дней специалисты полностью соберут подвижную часть, то есть само колесо. Потом займутся