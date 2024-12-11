Участились случаи мошенничества под предлогом трудоустройства – предупреждают жителей во владимирском отделении Банка России. Аферисты размещают в интернете заманчивые вакансии в

Участились случаи мошенничества под предлогом трудоустройства – предупреждают жителей во владимирском отделении Банка России. Аферисты размещают в интернете заманчивые вакансии в крупных компаниях. Когда соискатель откликается, ему предлагают заполнить анкету с персональной информацией. После этого жертве назначают дистанционное собеседование. Мошенники изображают работодателей и интересуются опытом и навыками соискателя. По результатам собеседования злоумышленники сообщают, что человек