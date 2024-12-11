Лжеработодатели могут требовать оплаты за обучение, медосмотр или внесения взносов.

В Владимирской области наблюдается рост случаев кражи денег с личных счетов под предлогом трудоустройства в крупные компании и госструктуры. Мошенники, выдающие себя за работодателей, просят соискателей заполнить анкеты, обманным путем получая доступ к личным данным и информации с банковских карт.Владимирское отделение Банка России настоятельно рекомендует гражданам быть внимательными. Лжеработодатели могут требовать оплаты за обучение, медосмотр или внесения взносов. Эксперт по кибербезопасности советует: если в процессе обсуждения трудоустройства от вас требуют оплату, лучше отказаться от такого предложения. Настоящие работодатели не запрашивают банковские данные и финансовые документы.Напомним, ранее мы писали, что