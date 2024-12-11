На площади Победы начались работы по замене больных хвойных деревьев на здоровые и молодые. На помощь работникам МКУ «Зеленый город» пришли ученики 10-й и 37-й школы. Одни из них несут Вахту

На площади Победы начались работы по замене больных хвойных деревьев на здоровые и молодые. На помощь работникам МКУ «Зеленый город» пришли ученики 10-й и 37-й школы. Одни из них несут Вахту Памяти, другие просто занимаются волонтерством. Дети наравне с работниками засыпают и утрамбовывают специальную смесь, а также поливают свежепосаженные деревья. Ксюша Редькина состоит в ДоброШтабе,