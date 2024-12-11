Только недавно отгремела новость о том, что уголовное дело о просроченных лекарствах на областном складе направлено в суд, как в прокуратуре сообщают о новых нарушениях в этой сфере. На этот

Только недавно отгремела новость о том, что уголовное дело о просроченных лекарствах на областном складе направлено в суд, как в прокуратуре сообщают о новых нарушениях в этой сфере. На этот раз список потребности медикаментов на 2025 год сформировали неправильно. Напомним, та же проблема была и в деле о просроченных лекарствах – тогда не были учтены