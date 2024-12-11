В копилку убийств серийного маньяка Андрея Головачева по прозвищу Шварц из Республики Коми, которого ранее уже приговаривали к пожизненному лишению свободы, официально прибавилось двойное

В копилку убийств серийного маньяка Андрея Головачева по прозвищу Шварц из Республики Коми, которого ранее уже приговаривали к пожизненному лишению свободы, официально прибавилось двойное убийство из Александрова, совершенное в 1999 году. Убийца тогда скрывался во Владимирской области от следствия в съемной квартире. Как сообщили в пресс-службах Следкома и прокуратуры области, в один из дней преступник