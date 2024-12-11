Жильцам предлагали альтернативное жилье, но они отказались от переезда.

В поселке Гусевский Гусь-Хрустального района 11 декабря произошло обрушение стены жилого дома №16 на улице Строительная. Прокуратура начала проверку по данному факту.Здание, построенное в 1953 году, было признано аварийным в 2018 году и включено в программу переселения. Известно, что жильцам предлагали альтернативное жилье, но они отказались от переезда.Проверка прокуратуры оценит действия должностных лиц городской администрации и управляющей компании «РТЭК+». В администрацию направлены предписания. Напомним, ранее мы писали, что