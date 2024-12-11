На фото – «Судогодское море». Оно образовалось после дождей этой весной. На проблему обратила внимание прокуратура. Надзорное ведомство добилось того, чтобы суд обязал местные власти

На фото – «Судогодское море». Оно образовалось после дождей этой весной. На проблему обратила внимание прокуратура. Надзорное ведомство добилось того, чтобы суд обязал местные власти разработать проект ливневой канализации . Проверки проводились по обращениям жителей. Правоохранители зафиксировали, что канавы и трубы на улицах Карла Маркса, Ленина, Октябрьской и Халтурина заросли травой и захламлены мусором. Образовавшийся на