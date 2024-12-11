Участник СВО пожаловался главе СУ СК РФ Александру Бастрыкину на то, что его 3-месячному ребенку в тяжелом состоянии отказали в госпитализации.

Участник СВО из Владимира пожаловался председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на работу Областной детской клинической больницы. Мужчина указал, что его маленькому сыну в тяжелом состоянии отказали в госпитализации. Малышу всего три месяца, Сейчас мальчик находится в реанимации. Подробности — в материале«Он находится в тяжелом состоянии»О том, что его ребенок не получает необходимую медицинскую помощь, боец СВО из Владимира сообщил на единую телефонную линию информационного центра СКР.Взволнованный отец объяснил, что 3-месячного малыша госпитализировали в местную больницу, однако, по его мнению, квалифицированную помощь новорожденному там не оказывают. Как считает мужчина, нужны более серьезные меры со стороны врачей, чтобы ребенок пошел на поправку. Например, перевод в профильную больницу. Но эту просьбу, рассказал заявитель, медики якобы проигнорировали.«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку, доложить о ее предварительных и окончательных результатах, а также принять исчерпывающие меры к обеспечению квалифицированной медицинской помощи малолетнему» — отмечают в СУ СК РФ.Минздрав не согласенВ Министерстве здравоохранения Владимирской области оперативно отреагировали на жалобу отца. По информации ведомства, ребенка без лечения никто не оставлял.«Медиками оказана вся необходимая медицинская помощь малышу. Участковый врач, который пришел на вызов, принял решение о немедленной госпитализации ребенка в Муромскую районную детскую больницу», — пояснили в пресс-службе ведомства.Источник сообщает, что мама ребенка изначально решила отказалась от госпитализации, которую предложили врачи скорой помощи. Медики передали информацию о тяжелом состоянии малыша участковому педиатру. Специалист выехал по адресу, осмотрел ребенка и убедил мать поехать в медучреждение.Дальше младенца с помощью санавиации доставили в Областную детскую клиническую больницу, где он сейчас и находится. Ребенок в реанимации, но, как выяснилось, динамика его состояния положительная. Медики ОДКБ в рамках телемедицинской консультации пообщались с коллегами из федерального центра. Вместе они определили тактику лечения.Кто в ответе?Сейчас в причинах произошедшего конфликта разбираются следователи. За исполнением всех поручений следит и.о. руководителя СУ СК России по Владимирской области Андрей Ялин. Минздрав в свою очередь контролирует работу медицинского персонала и состоянием ребенка.