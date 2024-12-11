Ушли из жизни 33-летний Антон Кальков, 36-летний Антон Малинов и 47-летний Роман Лобасов.

В Гусе-Хрустальном Владимирской области провели траурную церемонию в память о трех бойцах, погибших на специальной военной операции. Администрация города сообщила, что ушли из жизни 33-летний Антон Кальков, 36-летний Антон Малинов и 47-летний Роман Лобасов.Рядовой Кальков служил стрелком мотострелкового отделения, Малинов – в одной из войсковых частей, а ефрейтор Лобасов исполнял обязанности водителя-санитара. Горожане скорбят о потере своих земляков, отдавших жизнь за родину.Напомним, ранее мы писали, что