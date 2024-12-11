60-летнего жителя Люберцев обвиняют в том, что он ударил своего соседа по даче ножом, из-за чего жертва потом погибла. Но следователям мужчина заявил, что сосед забыл у него свои ключи, поэтому,

60-летнего жителя Люберцев обвиняют в том, что он ударил своего соседа по даче ножом, из-за чего жертва потом погибла. Но следователям мужчина заявил, что сосед забыл у него свои ключи, поэтому, чтоб попасть домой, разбил окно. Так и были получены ранения, от которых он погиб. В пресс-службах прокуратуры и Следкома области рассказали, что 18 октября