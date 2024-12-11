В Гусь-Хрустальном простились с земляками, которые погибли в ходе спецоперации. Их похоронили на Алле Славы на городском кладбище. Среди них погибших – Кальков Антон Владиславович 1991

В Гусь-Хрустальном простились с земляками, которые погибли в ходе спецоперации. Их похоронили на Алле Славы на городском кладбище. Среди них погибших – Кальков Антон Владиславович 1991 года рождения. Он служил стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона. Еще один военнослужащий, которого не стало, – Малинов Антон Федорович. Он родился в 1988 году. Боец был