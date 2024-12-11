Аварийный дом №16 в поселке Гусевский (9 км от Гусь-Хрустального) на Строительной улице стал знаменитостью в соцсетях. Жаль, что не в очень хорошем ключе – часть двухэтажной постройки

Аварийный дом №16 в поселке Гусевский (9 км от Гусь-Хрустального) на Строительной улице стал знаменитостью в соцсетях. Жаль, что не в очень хорошем ключе – часть двухэтажной постройки отвалилась. Фото появилось в сообществе «Подслушано в Гусе» утром 10 декабря. На инцидент обратила внимание прокуратура области. Ведомство установило, что дом построен в 1953 году (В прошлом