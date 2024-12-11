В Совете Федерации получили рекомендации переназначить экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову аудитором Счетной палаты. Такое решение приняли на последнем заседании

В Совете Федерации получили рекомендации переназначить экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову аудитором Счетной палаты. Такое решение приняли на последнем заседании комитета СовФеда по бюджету и финансовым рынкам. Об этом говорится на официальном сайте верхней палаты российского парламента. В ходе обсуждения первый зам. председателя комитета отметил, что представленная кандидатура «отвечает всем требованиям, предъявляемым к аудитору Федеральным