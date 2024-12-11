Были затоплены улицы Карла Маркса, Ленина, Октябрьской и Халтурина.

Выяснилось, что в Судогде Владимирской области ливневые каналы находятся в запущенном состоянии. Они заросли травой и завалены мусором. Это привело к затоплению улиц Карла Маркса, Ленина, Октябрьской и Халтурина.В результате прокурорского вмешательства был подан иск против районной администрации, который суд удовлетворил, предписав разработать проект ливневой канализации и привести её в порядок. Решение суда пока не вступило в силу, прокуратура продолжает контролировать восстановление прав граждан.Напомним, ранее мы писали, что