В июле на авт.о мужчины упало дерево во дворе дома №40 по улице III Интернационала.

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции сообщает о благоприятном решении для жителя райцентра, который выиграл суд против местной администрации. В июле на авто мужчины упало дерево во дворе дома №40 по улице III Интернационала во Владимире.Автолюбитель потребовал у чиновников компенсацию в 129 тыс. 400 рублей за ремонт, а также 10 тыс. рублей за экспертизу и 4882 рубля на оплату госпошлины. Представитель администрации попытался оспорить требования, утверждая, что виноват сам автолюбитель, оставивший машину под деревом, в то время как рядом находились две стоянки.Тем не менее суд удовлетворил исковые требования, подчеркнув, что администрация обязана следить за состоянием зеленых насаждений на муниципальной территории и своевременно убирать аварийные деревья.Напомним, ранее мы писали, что