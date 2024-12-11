Едут русский и украинский в одном купе в поезде. Едут-поедут, да проголодались маленько. Вот украинский вытащил паляныцю, сало, чеснок, да и кушает. А у русского ну ничего нет с собой, вот он сидит и ждет , пока украинский ему предложит. Сам не просит : гордость не позволяет, да и страшно как-то, ведь никогда сала не ел, только анекдоты про сало и слышал. А, главное, что страшно как неудобно-то у украинского просить, непривык, уж лучше это был бы не украинский, а белорусский. А украинский сальцо ножичком нарезает, сам смачно жрет, а предлагать, видать, не собирается, в окно поглядывает. Вот уже и половины шмата сала нет, и ехать еще далеко, а украинский сало жрет, и ничего с ним страшного не происходит. Смотрит русский, что скоро сало-то и вовсе закончится,
еще анекдот!