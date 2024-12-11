Металлическая пластина вышла на поверхность кожи, образовав незаживающую рану.

Врачи Владимирской области оказали помощь пациентке, страдающей от травмы, связанной с оголенной пластиной в правом предплечье. Причиной стало смещение металлоконструкции, которая была установлена 10 лет назад после перелома ключицы.Повторный перелом привел к осложнениям: металлическая пластина вышла на поверхность кожи, образовав незаживающую рану. Несмотря на это, у пациентки сохранялась двигательная активность и отсутствовал болевой синдром.Врачи приняли решение удалить поврежденную конструкцию и выполнить кожную пластику с использованием трансплантата из местных тканей. Операция прошла успешно, и теперь пациентка чувствует себя хорошо, продолжая амбулаторное лечение.