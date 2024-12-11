Жесткие проверки начались после массовых жалоб льготников.

Ответственность за решение проблем с обеспечением льготными лекарствами в Владимирской области возложена на губернатора Александра Авдеева. Пресс-служба прокуратуры региона сообщила, что ему внесли представление с требованием устранить нарушения в работе минздрава.Жесткие проверки начались после массовых жалоб льготников, в ходе которых были выявлены серьезные недостатки: ненадлежащее обеспечение медикаментами, ошибки при формировании потребности на 2025 год и несвоевременные закупки лекарств. Также обнаружены проблемы с учетом дозировок при выписке рецептов и отсутствием необходимых правовых актов для работы врачебных комиссий.Напомним, ранее мы писали, что