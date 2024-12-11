В городской администрации утверждают, что спортивная общественность поддерживает в Генеральный план Владимира. Встреча, как сообщают в мэрии, состоялась 10 декабря. СМИ на нее не приглашали.

В городской администрации утверждают, что спортивная общественность поддерживает в Генеральный план Владимира. Встреча, как сообщают в мэрии, состоялась 10 декабря. СМИ на нее не приглашали. Обсуждение поправок в главный проектный документ области с участием главы города Дмитрия Наумова касалось в основном дальнейшей судьбы парка «Дружба». Напомним, вокруг полюбившейся владимирцам зоны отдыха в последнее время много