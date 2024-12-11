40-летний пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ, которые проводили рейд по нетрезвому вождению. Инцидент произошел у дома №30 на улице Балакирева 7 декабря. Автоинспекторы

40-летний пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ, которые проводили рейд по нетрезвому вождению. Инцидент произошел у дома №30 на улице Балакирева 7 декабря. Автоинспекторы заметили автомобиль «Шевроле Нива», который не пропускал пешеходов на переходе. Водителя потребовали остановиться. Об этом ему объявили по громкоговорителю. Однако мужчина попытался уехать. Нарушителя догнали на патрульном автомобиле. Алкотестер показал