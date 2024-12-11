Экспозиция включает иконы, парсуны, образцы мебели и драгоценную посуду, а также уникальные предметы.

В среду в музее-заповеднике «Александровская слобод» Владимирской области откроется выставка «105. Лучшее», на которой будут представлены более 100 произведений искусства XVI-XVIII веков, связанных с «царской» темой. Экспозиция включает иконы, парсуны, образцы мебели и драгоценную посуду, а также уникальные предметы, такие как реставрированное курульное кресло XV века и накладка для конской сбруи XVII века.Как пишет , будут и личные вещи Ивана Грозного, Алексея Тишайшего. Выставка посвящена 105-летию музея и станет площадкой для подписания соглашений о сотрудничестве в области креативных индустрий. Посетители смогут увидеть эксклюзивные сувениры и дизайнерскую детскую одежду, вдохновленную материалов в фондах музея.