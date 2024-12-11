Учреждение внесло недостоверные данные в систему мониторинга.

Прокуратура Владимирской области снова выявила нарушения в обороте лекарств в одном из детских медицинских учреждений региона. По информации ведомства, учреждение внесло недостоверные данные в систему мониторинга, указав наличие 24 упаковок препаратов, которых на самом деле не было.Это нарушение затрудняет оценку потребностей населения в лекарствах и планирование их закупок. В связи с выявленными недостатками руководителю учреждения было выдано представление, виновный привлечён к дисциплинарной ответственности, а в систему мониторинга внесены необходимые изменения.Напомним, ранее мы писали, что