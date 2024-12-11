Авария с автомобилем скорой помощи произошла сегодня, 11 декабря, в девять часов утра. Машины столкнулись возле Белого дома. В результате аварии пострадала фельдшер. Как рассказали в ГАИ,

Авария с автомобилем скорой помощи произошла сегодня, 11 декабря, в девять часов утра. Машины столкнулись возле Белого дома. В результате аварии пострадала фельдшер. Как рассказали в ГАИ, 43-летний водитель «Лексуса» двигался по улице Мира. При повороте на Октябрьский проспект он не предоставил преимущество автомобилю скорой помощи марки ГАЗ, который ехал по встречной полосе и тоже