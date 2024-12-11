Сейчас специалисты делают всё возможное для восстановления ястреба.

Под Ковровом Владимирской области спасли ястреба-тетеревятника с переломом крыла. Птица была найдена в садовом товариществе, после чего государственный охотинспектор передал её в ветеринарную клинику, где диагноз подтвердился. Об этом рассказал начальник Госохотинспекции Валерий Куфтин.Ветеринары уже провели ему операцию. Сейчас специалисты делают всё возможное для восстановления ястреба, чтобы он смог вернуться в природную среду.Напомним, ранее мы писали, что