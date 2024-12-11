Жители Коврова обратились в Народный фронт с жалобой на спуск для колясок на улице Абельмана. Он находится в ненадлежащем состоянии – пользоваться ей вряд ли вообще возможно, судя по фото.

Жители Коврова обратились в Народный фронт с жалобой на спуск для колясок на улице Абельмана. Он находится в ненадлежащем состоянии – пользоваться ей вряд ли вообще возможно, судя по фото. Особенно мамам с маленькими детьми тяжело в зимнее время. Народный фронт сообщил в своих соцсетях, что волонтеры отправили обращение в администрацию города с просьбой обратить внимание