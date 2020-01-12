12.01.2020

2020-01-12 19:20:03

Молодежка ОНФ провела экологический рейд во Владимире

Владимирская команда «Молодежки ОНФ» выехала по мусорным адресам, на которые было больше всего обращений от жителей. На улице Мира, на территории жилого комплекса «Парк Университет» общественники проверили две площадки по сбору ТКО. С одной регулярно вывозят мусор, и она чистая. Ко второй был загорожен подъезд, поэтому несколько дней здесь не вывозили мусор. Ребята также проверили улицу Лакина, где жители неоднократно жаловались на переполненные контейнеры после 1 января 2020 г. Активисты увидели, что работа по ликвидации мусорного коллапса идет и дворы постепенно очищаются.