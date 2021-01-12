«Cкорая» выезжала к владимирцам 3 636 раз, из них 379 – к детям. В результате 728 человек были госпитализированы в лечебные учреждения. Как сообщает облздрав, чаще всего «скорую» вызывали по

«Cкорая» выезжала к владимирцам 3 636 раз, из них 379 – к детям. В результате 728 человек были госпитализированы в лечебные учреждения. Как сообщает облздрав, чаще всего «скорую» вызывали по поводу ОРВИ (245, из них 158 к детям), гипертонии (227), нарушений мозгового кровообращения (99), острых кишечных инфекций (30, из них 24 к детям), пищевых