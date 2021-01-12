Житель Москвы обратился в полицию с жалобой на дачного воришку. Из его дома в садовом товариществе Ольха в городском округе Руза в Подмосковье была похищена электроника, а также набор ..

Житель Москвы обратился в полицию с жалобой на дачного воришку. Из его дома в садовом товариществе "Ольха" в городском округе Руза в Подмосковье была похищена электроника, а также набор инструментов, передает сайт "". Сумма ущерба составила порядка 30 тысяч рублей.Спустя три дня поблизости от места преступления полиция обратила внимание на подозрительного прохожего с большим ящиком. Им оказался 53-летний житель Ивановской области. В его поклаже правоохранители нашли похищенный из дачи москвича шуруповерт и другие вещи.Подозреваемый признался и в других кражах, происходивших в СНТ "Ольха" и ближайшей деревне Алексино. Он показал тайник, в котором хранил похищенное.