Всего к ликвидации происшествия привлекалось 14 человек и 6 единиц техники. От МЧС - 5 сотрудников, 3 единицы техники.

В 02:23 12 января в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. В Судогодском районе на 7 километре трассы Мошок – Воровского машина съехала в кювет.«На место незамедлительно выехали подразделения экстренных служб. В результате ДТП имеется пострадавший. Спасатели деблокировали его», - уточнили в пресс-службе ведомства.Всего к ликвидации происшествия привлекалось 14 человек и 6 единиц техники. От МЧС - 5 сотрудников, 3 единицы техники.