Пострадавших оперативно эвакуировали с места ДТП наземным транспортом и вертолетами.

оперативно эвакуировали с места ДТП наземным транспортом и вертолетами.Подмосковные медики оказали первую помощь более чем 40 участникам аварии, общее количество пострадавших в ней около 50.Основную группу пострадавших перевели в Москву — в госпиталь Вишневского. Водитель грузовика задержан (он - из Владимирской области) не ранен, он проходит следственные действия.Пока не сообщается, в каком он был состоянии в момент ДТП.Напомним, что вчера на Новорижском шоссе в Московской области Пять автобусов получили повреждения, четыре человека погибли на месте. Сообщалось, что произошла поломка первого из автобусов в колонне. В это время в колонну въехал грузовик "Скания" под управлением 36-летнего жителя Владимирской области.