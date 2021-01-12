Действующий президент США Дональд Трамп ввел в Вашингтоне режим чрезвычайной ситуации. Это позволит направить на обеспечение безопасности мероприятия федеральную помощь.

Действующий президент США Дональд Трамп ввел в Вашингтоне режим чрезвычайной ситуации. Это позволит направить на обеспечение безопасности мероприятия федеральную помощь.Противостояния двух политических сил в США по-прежнему находится в активной фазе. Общественность имеет возможность наблюдать беспрецедентный случай, когда действующий президент страны подвергается цензуре со стороны частных корпораций.Речь идет о блокировке аккаунтов Дональда Трампа в популярных социальных сетях, где политик имел возможность обращаться к избирателям. Многие эксперты сходятся во мнении, что американские левые силы взяли под контроль информационную повестку, что может привести к катастрофическим последствиям.Недавно стало известно, что Трамп ввел в Вашингтоне режим чрезвычайной ситуации. Информация, обнародованная на сайте Белого дома, гласит, что данный шаг позволит провести инаугурацию Джо Байдена с соблюдением повышенной безопасности.Таким образом, в силу вступило распоряжение, в соответствии с которым необходимо направить федеральную помощь в округ Колумбия. Стоит отметить, что режим ЧС продлится до 24 января.При этом в данный момент демократы готовят процедуру импичмента Трампа. Известно, что для этого собрано уже достаточное количество голосов, передает Life.