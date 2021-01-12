Свыше 23 тысяч семей Владимирской области получили в 2020 году финансовую поддержку при рождении детей на 1,9 млрд.

Свыше 23 тысяч семей Владимирской области получили в 2020 году финансовую поддержку при рождении детей на 1,9 млрд. Цифры приводит пресс-служба областной администрации. В нынешнем году выплаты будут увеличены. Так, ежемесячная выплата на первого ребенка составит11 294 рубля. Это на 514 рублей больше прошлогодней величины. Ежемесячное пособиена третьего и последующего ребёнка до 3-х летувеличится на 342 рубля и составит9588 рублей. Вырастут и единовременныевыплаты: на второго ребенка – 4893 рубля, на третьего и последующих детей – 9781 рубль, на двойню – 16296 рублей, на тройню – 119018 рублей. В областной администрации напоминают, за назначением выплат необходимо обращаться в учреждения соцзащитыпо месту жительства илив многофункциональные центры