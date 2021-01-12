Фельдшеры и медсестры-анестезисты получат по 1 млн рублей.

В Законодательном Собрании состоялось заседание комитета по социальной политике и здравоохранению. Парламентарии рассмотрели вопрос о назначении «подъёмных» медикам, пришедшим на работу в «скорую помощь».«Врачам планируется выплачивать по 2 млн рублей, а фельдшерам и медсестрам-анестезистам – по 1 млн. Установлен возрастной ценз – до 50 лет. При этом медик должен отработать в бригаде не менее 5 лет на полную ставку», - отмечает пресс-служба Заксобрания Владимирской области.Считается, что нововведения сократят дефицит кадров. Интересно, что новая форма соцподдержки коснётся специалистов в городах с населением свыше 50 тысяч человек.«Депутаты поддержали введение единовременных выплат. Соответствующие изменения будут внесены в госпрограмму развития областного здравоохранения», - уточнили в ЗС.По расчётам экспертов, потребность в докторах удастся закрыть на 75%, а среднего медперсонала – полностью. Для этого в 2021 году необходимо трудоустроить 30 врачей, 40 фельдшеров и 13 медсестёр-анестезистов. В последующие два года – по 30 врачей и по 40 фельдшеров.На эти цели в бюджете 2021 года потребуется 113 млн рублей, на 2022-2023 – по 100 млн.Пока на восполнение кадрового дефицита предусмотрено только по 80 млн рублей в год. Если мера окажется востребованной, то властям придётся искать дополнительные источники финансирования.