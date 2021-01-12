Работники прокуратуры делают все, чтобы защитить спокойствие людей, отстоять их права и свободы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он принял участие в торжественном заседании, посвященном празднованию Дня работника прокуратуры. Мероприятие приурочено к 299-летию надзорного ведомства.

Работники прокуратуры делают все, чтобы защитить спокойствие людей, отстоять их права и свободы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он принял участие в торжественном заседании, посвященном празднованию Дня работника прокуратуры. Мероприятие приурочено к 299-летию надзорного ведомства.Председатель нижней палаты подчеркнул ответственность работников прокуратуры и поздравил их с профессиональным праздником. "Независимо от рисков, проблем и ограничений работники прокуратуры ответственно подходят к своему делу, ведут приемы граждан, участвуют в расследованиях, делают все для того, чтобы защитить спокойствие людей, отстоять их права, защитить свободы", – сказал Володин.Исполнять возложенные на сотрудников ведомства обязанности в наши дни особенно непросто, отметил спикер. Он пожелал работникам прокуратуры здоровья и возможности побывать рядом со своими близкими.Спикер вручил благодарности председателя ГД и почетные грамоты сотрудникам надзорного ведомства. Благодарностью председателя отмечены заместитель военного прокурора Северного флота Петр Дармов, прокурор города Мончегорска Мурманской области Ольга Киямутдинова и другие сотрудники.Почетные грамоты получили заместитель Адыге-Хабльского межрайонного прокурора Карачаево-Черкесской Республики Юлия Гергева, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Юлия Иванова, заместитель начальника управления прокуратуры Нижегородской области Оксана Климина и другие.День работника прокуратуры отмечается 12 января. Праздник установлен Указом президента России от 29 декабря 1995 года. Дата связана с подписанием Петром I указа об учреждении поста генерал-прокурора и создании прокуратуры.