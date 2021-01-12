ВТБ завершил подготовку двух основных центров обработки данных (ЦОД) и начал консолидацию в них информационных систем банка.

ВТБ завершил подготовку двух основных центров обработки данных (ЦОД) и начал консолидацию в них информационных систем банка. Данные изменения дают ВТБ возможность продолжить увеличивать скорость обработки данных и вывода новых клиентских сервисов на рынок. Они являются технологическим фундаментом для достижения стратегической цели ВТБ - 100% доступности финансовых услуг в режиме онлайн.В центрах обработки данных размещаются системы хранения, передачи, обработки данных и другое вычислительное оборудование, обеспечивающее работу основных банковских систем и приложений.«Новые ЦОДы - это технологическая основа, позволяющая ВТБ реализовывать стратегические цели, среди которых доступность банковских сервисов на уровне 99,99% и обеспечение возможности использования 100% финансовых услуг онлайн. На фоне перехода большинства продуктов и сервисов в онлайн и увеличения количества пользователей цифровых сервисов банка растет нагрузка на инфраструктуру. Консолидация ИТ-систем ВТБ в новых ЦОДах позволяет нам реагировать на эти вызовы, дает потенциал для роста мощностей, увеличения скорости ввода новых продуктов и сервисов для наших клиентов», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.· Оба ЦОДа отвечают международным требованиям надежности TIER III. Это означает, что данные ЦОДы позволяют проводить плановые работы по ремонту и профилактике без остановки ЦОД;· ЦОДы размещены в разных округах Москвы, все системы в них полностью зарезервированы, что позволяет обеспечить доступность банковских сервисов даже в случае возникновения нештатных ситуаций;· в ЦОДах используются самые современные технологии, что позволяет размещать в них стойки с энергопотреблением до 20 кВт;· один из центров обработки данных работает на площадке компании Ростелеком в рамках объявленного ранее стратегического партнерства.Модернизация ЦОДов проходит в рамках реализации цифровой трансформации банка. Модернизация центров обработки данных предполагает в том числе консолидацию основных IT-систем банка в двух ЦОД вместо нынешних девяти, преобразование и расширение инженерных систем: бесперебойного электроснабжения, поддержки микроклимата, структурированных кабельных систем (СКС) и т.д.Справочно:ВТБ с 2019 года ускоряет цифровизацию, проводит технологическую трансформацию в рамках реализации стратегии банка, одной из основных целей которой является 100% доступность финансовых услуг онлайн. В рамках работы запущены несколько магистральных технологических проектов, создающих фундамент для достижения данной цели. В том числе банк создает и развивает технологическую artificial intelligence-платформу, переходит на новую ИТ-архитектуру, реализует программу масштабной комплексной модернизации центров обработки данных (ЦОДов), строит омниканальную платформу на основе открытых программных интерфейсов (API).