Большинство ЖК относятся к бизнес– и элит-классу.

Большинство ЖК относятся к бизнес– и элит-классу.В конце декабря был опубликован список лучших новостроек Московского региона, подготовленный совместно аналитиками Urban Awards и издания Forbes. В частности, были названы жилые комплексы, лучше всего по своим параметрам отвечающие запросам покупателей.Большинство финалистов в топ-20 относятся к высокобюджетному сегменту, классам «бизнес» и «элит», и только два проекта – к классу «комфорт».На 13 месте оказался ЖК "" в Печатниках от застройщика Level Group. В рамках проекта комфорт-класса возводятся пять корпусов высотой до 68 этажей с квартирами площадью от 23,1 кв. м.Еще один проект из массового сегмента – клубный дом "" в г.о. Одинцовский от девелопера Seven Suns занял 20 место. В рамках проекта возводится 4-этажный дом на 80 квартир в окружении хвойного леса.Возглавил рейтинг лучших новостроек квартал бизнес-класса в Замоскворечье от группы "Эталон" из четырех монолитных домов высотой до 25 этажей. В домах представлены квартиры площадью от 22,6 кв. м.ЖК от компании "Гранель" в Басманном районе занял второе место. В рамках проекта бизнес-класса возводится многосекционный дом высотой до 19 этажей с квартирами площадью от 28,7 кв. м.Замыкает тройку лидеров премиальный квартал "" в Раменках от группы "Донстрой". Комплекс состоит из двух монолитных домов высотой в 12 этажей с квартирами площадью от 57 кв. м.Отдельно были названы лучшие новостройки по конкретным параметрам. Так, самым безопасным проектом признан ЖК от группы "Основа" в Черемушках. За лучшее благоустройство отмечен комплекс "" от "Донстроя" в Раменках. А лучший комплекс услуг в составе новостройки получают покупатели квартир в ЖК в районе Ясенево.