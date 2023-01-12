Прокуратурой Владимирской области возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке...

Прокуратурой Владимирской области возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке деревьев.Выяснилось, что между юридическим лицом (владельцем) и физическим лицом (арендатором) был заключен договор субаренды участка площадью более 150 тыс кв.м. Расположена земля в Покрове Петушинского района.Мужчина обратился в администрацию города с заявлением о выдаче разрешения на «сплошную очистку» всего арендованного участка от деревьев и кустарника. По его данным в зону попали лишь 14 деревьев.Администрацией Покрова вырубка была разрешена, а компенсационная стоимость определена в размере 95, 2 тысячи рублей.По данным ГКУ ВО «Заречное лесничество», общее количество срубленных деревьев составило (на самом деле!) почти 1400 штук, а не 14, как официально указано в документации.Таким образом «ущерб, причинённый администрации города, превысил 9,3 млн рублей», сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Теперь уже идёт речь об уголовном преследовании. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ («причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).Фото: pxfuel.com