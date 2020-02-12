Больше кутаемся, меньше загрязняем окружающую среду

7 февраля отмечался Национальный праздник: «День свитера». День свитера— праздник, призванный напомнить о необходимости энергосбережения и проблеме изменения климата, советуя, всем нам надеть отличный шерстяной свитер и понизить температуру дома. Больше кутаемся, меньше загрязняем окружающую среду.Организаторами мероприятия стали сразу 3 организации: ГБУ ВО «Экология региона», МАУ ДО "СЮН "Патриарший сад" и Владимирский филиал РАНХиГС.В социальных сетях был запущен фотоконкурс, в котором выявлено 4 победителя: Олеся Сидорова, Глеб Глебов, Царькова Диана и команда девочек в "теплом".В честь праздника Танцевальная студия РАНХиГС под руководством Маргариты Салех подготовили флешмоб, который можно увидеть на официальной странице Владимирского филиала РАНХиГС Вконтакте.Педагогами-организаторами МАУ ДО "СЮН "Патриарший сад" были проведены развлекательные викторины и конкурсы среди детей.Также была запущена благотворительная акция, где каждый желающий может подарить тепло нашими пушистым друзьям, сделав из старого ненужного свитера лежанку для животных. Готовое изделие можно принести с 9:00 до 17:00 по адресу: ул. Козлов туп., 5, Владимир, Патриарший сад, акция продлится до 14.02.2020 года.На современном этапе развития общества остро встает вопрос экологического воспитания. Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают все человечество. Необходимо усилить и больше уделять внимания экологическому воспитанию детей и молодежи. Данные мероприятия направлены на повышение уровня экологической культуры у детей и молодежи, а также развитие мотивации к участию в предупреждении и решении экологических проблем, улучшении состояния окружающей среды на территории области.