Вечером 10 февраля на юго-востоке Москвы неизвестный открыл огонь возле автосалона. По данным агентства Москва, злоумышленник вышел из машины ВАЗ-2215, произвел несколько выстрелов, после ..

Вечером 10 февраля на юго-востоке Москвы неизвестный открыл огонь возле автосалона. По данным агентства "Москва", злоумышленник вышел из машины ВАЗ-2215, произвел несколько выстрелов, после чего скрылся.В результате пять автомобилей получили повреждения, пострадавших нет. Правоохранители разыскали брошенный преступником ВАЗ в Орехово-Зуевском проезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщает "".