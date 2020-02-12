Верующие 13 февраля отмечают церковный праздник почитания Новгородского епископа Никиты Затворника. В народе его считают защитником простого люда от пожаров и ударов молний и этот день называют Никита-пожарник.

Верующие 13 февраля отмечают почитания Новгородского епископа Никиты Затворника. В народе его считают защитником простого люда от пожаров и ударов молний и этот день называют Никита-пожарник.История святогоСвятитель Никита родился в Киеве и рано стал монахом-затворником.Рассказывают, что он поддался искушению дьявола. Тот предстал перед отшельникомв образе ангела и призвал его полностью отказаться от молитв, а с Богом разговариватьчерез чтение ученых книг.Никита полностью сосредоточился на книжных премудростях идаже начал пророчествовать. Он наизусть знал весь Ветхий Завет, однакоЕвангелие читать отказывался. Так продолжалось до тех пор, порка игумен Киево-Печерскогомонастыря Никон вместе с другими монахами не изгнали из собрата беса.После этого Никита предался послушанию и в своей добродетелипревзошел многих, кому не пришлось поддаваться искушению. В дальнейшем он сталНовгородским епископом. Сообщается, что при жизни святой совершал чудеса, например,потушил пожар. После смерти его мощи оказались нетленными.Молитвы Никите ЗатворникуВ народе святой считался защитником от пожаров, попаданиймолний и слишком жаркого солнца. Соответственно, крестьяне молились ему нетолько для того, чтобы он уберег их дом от огня, а их самих от удара молнии, нои просили у заступника спасения от засухи. На вопрос, , они отвечали однозначно – день Никиты-пожарника.Что нельзя делать 13 февраляПростой люд боялся, что 13 февраля существует опасность длявсех, кто выходит из дома в вечернее время. Дескать, именно в этот момент начеловека могут навести порчу или сглазить его. Впрочем, жесткого запрета в этотдень на прогулки не существовало – людей лишь призывали быть бдительнее иосторожнее, чем обычно.Народные приметыГадать о погоде на будущее наши предки старались по огню.Так, считалось, что если дрова в печи плохо разгораются и дымят, то стоит ждатьоттепель. А вот сильная тяга в печной трубе сулит заморозки. Алое пламя тожеобещало холод, а вот белое намекало на потепление.Гвалт, который подняли галки и вороны, предваряет приходснегопада или и вовсе метели. А воробьи, которые подбирают с земли перья и пух,с помощью которых пытаются утеплить свои гнезда, готовятся к приходу холодов.Считалось, что в этом птицы ошибаться не могут.ОбычаиПростой люд использовал 13 февраля для того, чтобы занятьсясвоим домом. Крестьяне проверяли прочность конструкции, устойчивость стен,надежность крепления крыши. Считалось, что это нужно для защиты от лешего.Дескать, тот может забраться на конек дома и расшатать его, что сулит живущей втаком жилище беды и несчастья.Именины 13 февраляАфанасий,Афанасия,Виктор,Викторин,Диодор,Евдоксия,Иван,Илья,Кир,Клавдий,Никита,Никифор,Папий,Серапион,Трифена,Феодотия,Феоктиста.