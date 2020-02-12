12.02.2020

2020-02-12 10:55:03

Прокуратура Владимирской области прогнозирует новый мусорный коллапс

На коллегии прокуратуры по итогам 2019 года Игорь Пантюшин спрогнозировал усугубление мусорных проблем в летний сезон.

Также Игорь Пантюшин заявил, что муниципальные власти устранились от решения проблем на старте «мусорной реформы», хотя именно они отвечают за содержание контейнерных площадок. Также прокурорами выявлена неразработка двумя муниципалитетами реестров и сил объектов накопления отходов. А также неприведение контейнерных площадок в надлежащее санитарное состояние и неорганизация мест сбора мусора.

Также областной прокурор считает, что в летний сезон Владимирскую область ждет вторая волна проблем с вывозом мусора. В регион приедут сотни тысяч дачников, сами владимирцы массово выедут в свои ТСЖ, а между тем у многих садовых товариществ договоров с новыми региональными операторами нет.