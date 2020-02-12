На телеканале Россия 1 стартовал новый сериал Большие надежды. Одну из главных ролей в многосерийной картине исполнила Анфиса Черных.

На телеканале "Россия 1" стартовал новый сериал "Большиенадежды". Одну из главных ролей в многосерийной картине исполнила Анфиса Черных.Анфиса снимается в кино с 11 лет. Ее дебют состоялся в картине"Крыша" режиссера Бориса Грачевского. Широкую известность Черных получила,снявшись в лентах "Географ глобус пропил", "Елки новые", "В Кейптаунскомпорту..." и фильме "Кухня. Последняя битва".Кстати, чтобы получить роль в , Анфисепришлось раздеться перед режиссером Антоном Федотовым. Кинематографист решилпосмотреть на то, как артистка смотрится в белье, ведь Черных предстоялопоявиться в кадре в купальнике. То, с какой быстротой и решительностью претенденткана роль скинула с себя одежду, удивило Федотова."И Анфиса, что меня поразило, без всяких ложных скромностейсбросила одежду с себя и спросила: "Все? Все нормально?" – делился режиссерфильма .Отметим, что в сериале "Большие надежды" Анфиса Черных сыгралане менее смелую чем она сама героиню Зину. Персонаж вопреки наставлениямродителей приезжает в большой город, чтобы поступить в институт. Расчетливаядевушка тяготеет не только к знаниям, она мечтает встретить богатого кавалера инаконец вырваться из нищеты, сообщает сайт ."На смену мечтам приходит жестокая реальность, проверку напрочность пройдут не все. Ошибки и сожаления, предательства и потери – героинямпридется постоять за себя в борьбе за счастье", – гласит анонс сериала "Большиенадежды".