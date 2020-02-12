На телеканале Россия 1 стартовал новый сериал Большие
надежды. Одну из главных ролей в многосерийной картине исполнила Анфиса Черных.
На телеканале "Россия 1" стартовал новый сериал "Большие
надежды". Одну из главных ролей в многосерийной картине исполнила Анфиса Черных.
Анфиса снимается в кино с 11 лет. Ее дебют состоялся в картине
"Крыша" режиссера Бориса Грачевского. Широкую известность Черных получила,
снявшись в лентах "Географ глобус пропил", "Елки новые", "В Кейптаунском
порту..." и фильме "Кухня. Последняя битва".
Кстати, чтобы получить роль в , Анфисе
пришлось раздеться перед режиссером Антоном Федотовым. Кинематографист решил
посмотреть на то, как артистка смотрится в белье, ведь Черных предстояло
появиться в кадре в купальнике. То, с какой быстротой и решительностью претендентка
на роль скинула с себя одежду, удивило Федотова.
"И Анфиса, что меня поразило, без всяких ложных скромностей
сбросила одежду с себя и спросила: "Все? Все нормально?" – делился режиссер
фильма .
Отметим, что в сериале "Большие надежды" Анфиса Черных сыграла
не менее смелую чем она сама героиню Зину. Персонаж вопреки наставлениям
родителей приезжает в большой город, чтобы поступить в институт. Расчетливая
девушка тяготеет не только к знаниям, она мечтает встретить богатого кавалера и
наконец вырваться из нищеты, сообщает сайт .
"На смену мечтам приходит жестокая реальность, проверку на
прочность пройдут не все. Ошибки и сожаления, предательства и потери – героиням
придется постоять за себя в борьбе за счастье", – гласит анонс сериала "Большие
надежды".