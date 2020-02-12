Вечером 11 февраля на востоке Москвы прохожие заметили енота, забравшегося на высокое дерево. Животное не могло самостоятельно спуститься и звало на помощь, передает . Неравнодушные ..

Вечером 11 февраля на востоке Москвы прохожие заметили енота, забравшегося на высокое дерево. Животное не могло самостоятельно спуститься и звало на помощь, передает "".Неравнодушные москвичи испугались за енота и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и спустили животное на землю. Видеозапись спасения зверя появилась в Сети.