Зараженные животные обнаружились в небольшом личном хозяйстве. Причем, его хозяин успел продать несколько больных свиней.

Во Владимире зафиксирован очаг африканской чумы свиней. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. На территории промзоны на Большой Нижегородской,130 объявлен карантин. Зараженные животные обнаружились в небольшом личном хозяйстве. Причем, его хозяин успел продать несколько больных свиней жителю деревни Пекша Петушинского района. Там также введен карантин.Максим Тихонов, директор департамента ветеринарии администрации Владимирской области, главный ветеринарный инспектор региона: «Владелец завез без ветеринарных сопроводительных документов животных для содержания, которые впоследствии погибли. В ходе расследования установлено, что завоз был осуществлен из животноводческого хозяйства города Владимира, в котором так же сейчас проводятся мероприятия, связанные с установлением факта возникновения африканской чумы свиней, С большой вероятностью, можно говорить, что причиной стало скармливание инфицированных пищевых отходов».В так называемую угрожаемую зону попадает все территория города. Специалисты департамента ветеринарии и Россельхознадзора намереваются изъять всех свиней с частных подворий, их владельцы получат компенсацию.Напомним, африканская чума свиней не опасна для человека, но смертельна для животных. На протяжении двух последних лет в регионе не было выявлено ни одного случая заболевания АЧС, но с начала года зафиксировано уже четыре очага - в январе африканской чумой заразились животные в деревнях Пенкино и Давыдово .На территории областного центра с сегодняшнего дня запрещена частная торговля свининой и кормами для животных. Сотрудники Россельхознадзора мониторят сайты объявлений и призывают жителей города быть ответственными.Константин Чистяков, замруководителя Управления Россельхознадзора по Владимирской области: «В следствии мониторинга этого установлено , что постоянно идёт реализация живых свиней и мяса на территории в том числе города Владимира сейчас. Мы все эти выгрузки соответственно себе сделали, сейчас будем отрабатывать. Просто для граждан- если вы покупаете или продаёте в первой угрожаемой зоне или во второй, в зависимости от ограничений установленных , - это само по себе является нарушением действующего законодательства».Никита Тарбеев, Андрей Синягин