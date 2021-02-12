Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о назначении Андрея Кигима на пост главы Пенсионного фонда России. Прежде занимавший это место Максим Топилин был освобождён от ..

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о назначении Андрея Кигима на пост главы Пенсионного фонда России. Прежде занимавший это место Максим Топилин был освобождён от должности этим же указом.С 2013 года Андрей Кигим был руководителям Фонда социального страхования (ФСС) России. А ещё раньше – дважды побеждал на выборах президента Всероссийского союза страховщиков, а также возглавлял Национальный союз страховщиков ответственности. Причины увольнения Топилина пока остаются неизвестными, сообщает "".