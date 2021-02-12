АО Холдинговая компания «Новотранс» и АО ВТБ Лизинг заключили соглашение о продлении договора аренды подвижного состава сроком на один год.

АО Холдинговая компания «Новотранс» и АО ВТБ Лизинг заключили соглашение о продлении договора аренды подвижного состава сроком на один год. «Новотранс» взял в аренду 515 универсальных полувагонов на осуществление перевозок в 2015 году и продолжит задействовать этот подвижной состав в 2021 году для исполнения действующих контрактов холдинга. «Новотранс» и ВТБ Лизинг сотрудничают с 2010 года.Группа компаний «Новотранс» - один из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который предоставляет клиентам полный комплекс транспортных услуг: перевозки собственным подвижным составом, ремонт вагонов, логистические решения для предприятий, диспетчеризация, стивидорные услуги. Парк грузовых вагонов – более 25 тысяч единиц.Железнодорожный сегмент исторически является флагманом в бизнесе ВТБ Лизинг. На сегодняшний день ж/д портфель компании насчитывает более 115 тысяч вагонов различных типов, по этому показателю компания является крупнейшим лизингодателем в России. В 2020 году ВТБ Лизинг приобрел более 19 тыс. вагонов общей стоимостью 48,6 млрд рублей, перевыполнив бизнес-план на 20%. В парк поступили как новые, так и б/у вагоны, что соответствует политике компании по поддержанию баланса на сети.«ВТБ Лизинг применяет клиентоцентричный подход в работе, мы действуем исходя из интересов наших клиентов, стремимся предлагать им лучшие условия и эффективные решения. Постоянно развиваем свою имущественную и финансовую экспертизу, разрабатываем новые решения даже для нестандартных ситуаций, чтобы наши партнеры получали максимальную выгоду от лизинга и от работы с нами. Уже несколько лет делаем сделки в логике долгосрочной аренды и видим, что популярность этого инструмента в ж/д сегменте только растет, в том числе за счет снижения долговой нагрузки предприятия», - прокомментировал коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.