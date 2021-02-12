В Муроме загорелась квартира в пятиэтажке. ЧП произошло 12 февраля около 15.30. На место выехали пожарные. Из квартиры на 5 этаже шёл сильный дым. Пожарные в дыхательных аппаратах проникли в

В Муроме загорелась квартира в пятиэтажке. ЧП произошло 12 февраля около 15.30. На место выехали пожарные. Из квартиры на 5 этаже шёл сильный дым. Пожарные в дыхательных аппаратах проникли в квартиру и не дали огню распространиться на другие помещения. Площадь возгорания 10 квадратных метров. Пожар произошёл на кухне, она полностью сгорела. Погибших и пострадавших нет.