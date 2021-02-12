Возле дома №9 в переулке Семашко в центре Ростова-на-Дону обрушилась массивная стена, передает . Ее обломки завалили тротуар и частично проезжую часть. Движение в районе инцидента пришлось ..
<a href="https://33live.ru/novosti/12-02-2021-v-rostove-na-donu-stena-ruxnula-na-dorogu.html" target="_blank">В Ростове-на-Дону стена рухнула на дорогу</a> - Возле дома №9 в переулке Семашко в центре Ростова-на-Дону обрушилась массивная стена, передает . Ее обломки завалили тротуар и частично проезжую часть. Движение в районе инцидента пришлось ..
[url=https://33live.ru/novosti/12-02-2021-v-rostove-na-donu-stena-ruxnula-na-dorogu.html]В Ростове-на-Дону стена рухнула на дорогу[/url] - Возле дома №9 в переулке Семашко в центре Ростова-на-Дону обрушилась массивная стена, передает . Ее обломки завалили тротуар и частично проезжую часть. Движение в районе инцидента пришлось ..