Возле дома №9 в переулке Семашко в центре Ростова-на-Дону обрушилась массивная стена, передает . Ее обломки завалили тротуар и частично проезжую часть. Движение в районе инцидента пришлось ..

Возле дома №9 в переулке Семашко в центре Ростова-на-Дону обрушилась массивная стена, передает . Ее обломки завалили тротуар и частично проезжую часть. Движение в районе инцидента пришлось на время прекратить. Данных о пострадавших не поступало.